Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Защитникам – низкий поклон. Сегодня у стелы «Орел – город воинской славы» прошла церемония возложения цветов.



- На орловской земле растет всё - было бы желание и инвесторы.



- Ко Дню защитника Отечества - о семейной династии настоящих мужчин.



- С Божьей помощью и техникой от МЧС. На Орловщине появилась православная пожарная дружина.





Вести-Орёл

22 февраля 2018 года







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