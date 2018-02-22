Новости версия для печати Сегодня орловцы почтили память защитников Отечества Церемония прошла у стелы «Город воинской славы».



Почетное звание «Город воинской славы» Орел получил, благодаря героизму освободителей и огромному мужеству местных жителей, которые боролись с врагом в тылу.



Сегодня у стелы «Орел – город воинской славы» прошла церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В честь уже ставшим народного праздника орловцы несли к стеле гвоздики и красные розы.



Чеканя шаг, солдаты возложили гирлянду Славы в память о тех воинах, кто защищал страну от фашистов во время Великой Отечественной войны. В их честь и минута молчания. Почтили и тех, кто сейчас стоит на рубежах родины и охраняет спокойствие жителей.



Суровая статистика потерь, которые понесла Орловская область во время только Великой Отечественной войны – это больше 450 тысяч солдат.





Анна Вайсергисер

22 февраля 2018 года







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