Сегодня орловцы почтили память защитников Отечества

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четверг
22.02.2018
13:41:08
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Сегодня орловцы почтили память защитников ОтечестваЦеремония прошла у стелы «Город воинской славы».
Почетное звание «Город воинской славы» Орел получил, благодаря героизму освободителей и огромному мужеству местных жителей, которые боролись с врагом в тылу.
Сегодня у стелы «Орел – город воинской славы» прошла церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В честь уже ставшим народного праздника орловцы несли к стеле гвоздики и красные розы.
Чеканя шаг, солдаты возложили гирлянду Славы в память о тех воинах, кто защищал страну от фашистов во время Великой Отечественной войны. В их честь и минута молчания. Почтили и тех, кто сейчас стоит на рубежах родины и охраняет спокойствие жителей.
Суровая статистика потерь, которые понесла Орловская область во время только Великой Отечественной войны – это больше 450 тысяч солдат.
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