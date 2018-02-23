Новости версия для печати «История во славу русского солдата» Так назвали цикл мероприятий, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Мероприятия, которые также были посвящены 100-летию образования Красной Армии, состоялись в канун праздника в Мценске.



Для молодого поколения такие уроки - уникальная возможность больше узнать об истории нашей страны. Кроме того, была организована большая выставка. Уже не первый год её инициатором выступает местное отделение ДОСААФ. В экспозиции, посвященной сразу двум отечественным войнам, представлены коллекционные муляжи оружия. Амчане смогли поучаствовать в реконструкции работы военного госпиталя и в организации полевой кухни для солдат, а также примерить на себя мундиры времён 1812 года.

Руслан Мамедов, председатель отделения ДОСААФ г. Мценска и Мценского района: «Целью нашей выставки, наших мероприятий является воспитания патриотических чувств. Что такое патриот? Это человек, который любит родину, трудится на своей земле, растит детей, заботится о стариках». Занятие по душе смогли найти и те, кто интересуется автомобилями – для них провели демонстрацию техники. По уже сложившейся традиции, юные жители района получили призы за участие в конкурсе рисунков. Посмотреть выставку жители и гости Мценска смогут до конца марта.





Всеволод Трифонов

22 февраля 2018 года







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