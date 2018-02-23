Новости версия для печати Сотрудники ДПС на улицах Орла поздравляли мужчин: водителей, пешеходов и пассажиров Обращаясь к участникам движения с приветствием, инспекторы вручали им открытки за подписью начальника ГИБДД.



Кроме открыток сотрудники ДПС вручали и спонсорские подарки, при этом не забывали напомнить участникам дорожного движения о соблюдении ПДД.

Участниками праздничной акции стала даже мужская часть пассажиров трамваев. Инспекторы призывают мужчин в праздники сделать четкий выбор между алкоголем и вождением. Предвидятся массовые рейды.





Иван Суверин

22 февраля 2018 года







На главную страницу





