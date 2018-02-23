23 февраля в 17:55 на канале «Россия» смотрите специальный выпуск программы «Прямой эфир», посвященный Герою России Роману Филипову

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23 февраля в 17:55 на канале «Россия» смотрите специальный выпуск программы «Прямой эфир», посвященный Герою России Роману ФилиповуВидео гибели летчика майора Романа Филипова с его фразой «Это вам за пацанов» потрясло Андрея Малахова.
Ведущий отправился в Сирию, чтобы своими глазами увидеть, как герой прожил свой последний день перед вылетом. Зрители увидят, где на авиабазе Хмеймим жил пилот сбитого боевиками Су-25. Они зайдут вместе с оператором программы в вагончик, где стоит его кровать. Программа Андрея Малахова рассказывает, в каких условиях российские военные летчики сражаются с боевиками в Сирии.
23 февраля в 17 часов 55 минут на канале «Россия» специальный выпуск программы «Прямой эфир»
, посвященный Герою России Роману Филипову. В День защитника Отечества в студию программы «Прямой эфир»
пришли родные, близкие и сослуживцы Романа, которые расскажут о жизни и подвиге русского офицера.
«Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — считает Малахов.
По его мнению, именно такой герой – погибший 3 февраля при выполнении служебного долга Роман Филипов. После того, когда его самолет был сбит и он катапультировался, тяжелораненый пилот Су-25 вступил в бой с боевиками. Он израсходовал половину боезапаса своего оружия и подорвался на гранате, чтобы не быть захваченным в плен.
В Сирии, отмечает Андрей Малахов, на каждом шагу свидетельства войны – следы обстрела российской военной базы боевиками, следы разорвавшейся мины, изрешеченный забор, осколки.
Программу «Прямой эфир» также можно посмотреть в прямой трансляции на сайте Russia.tv
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