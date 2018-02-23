Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
23.02.2018
1:42:30
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

23 февраля в 17:55 на канале «Россия» смотрите специальный выпуск программы «Прямой эфир», посвященный Герою России Роману Филипову

Видео гибели летчика майора Романа Филипова с его фразой «Это вам за пацанов» потрясло Андрея Малахова.

Ведущий отправился в Сирию, чтобы своими глазами увидеть, как герой прожил свой последний день перед вылетом. Зрители увидят, где на авиабазе Хмеймим жил пилот сбитого боевиками Су-25. Они зайдут вместе с оператором программы в вагончик, где стоит его кровать. Программа Андрея Малахова рассказывает, в каких условиях российские военные летчики сражаются с боевиками в Сирии.

23 февраля в 17 часов 55 минут на канале «Россия» специальный выпуск программы «Прямой эфир», посвященный Герою России Роману Филипову. В День защитника Отечества в студию программы «Прямой эфир» пришли родные, близкие и сослуживцы Романа, которые расскажут о жизни и подвиге русского офицера.

«Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — считает Малахов

По его мнению, именно такой герой – погибший 3 февраля при выполнении служебного долга Роман Филипов. После того, когда его самолет был сбит и он катапультировался, тяжелораненый пилот Су-25 вступил в бой с боевиками. Он израсходовал половину боезапаса своего оружия и подорвался на гранате, чтобы не быть захваченным в плен.


В Сирии, отмечает Андрей Малахов, на каждом шагу свидетельства войны – следы обстрела российской военной базы боевиками, следы разорвавшейся мины, изрешеченный забор, осколки.

Программу «Прямой эфир» также можно посмотреть в прямой трансляции на сайте Russia.tv.



Орловское Информбюро
22 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта