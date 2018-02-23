Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Низкий поклон и слова благодарности за мирное небо над головой. - Они защищают… защитников. Один день из жизни «Солдатских матерей». - Решать проблемы сообща. Андрей Клычков принял участие в сессии орловского Горсовета. - Праздник с улыбкой. Железнодорожники устроили «Веселые старты». - Ой, мороз, мороз… Праздничные дни сопровождает аномальный холод.

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Вести-Орёл

22 февраля 2018 года







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