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«Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Родину»

Дорогие орловцы!



Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!



Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Родину. Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне и поднимавшим страну из руин в послевоенные годы, каждому, кто отстаивал государственные интересы в «горячих точках», а также тем, кто сегодня несет нелегкую и ответственную службу, сохраняя верность присяге!



Этот праздник по праву может считать своим каждый россиянин, считающий личным нравственным долгом беречь родную землю, охранять покой женщин и детей и готовый в любую минуту встать на защиту своего Отечества!



От всей души желаем в этот славный праздник дорогим ветеранам, военнослужащим российской армии и всем землякам, жителям города воинской славы и первого салюта, крепкого здоровья и благополучия, счастья, мирного неба над головой и мирных побед под этим небом!

Василий Новиков, Александр Муромский,

мэр Орла глава администрации Орла