Новости версия для печати Чем заняться в Орле на длинных выходных? Любителей активного отдыха ждут лыжные трассы и катки



Три лыжные трассы подготовлены в парке Победы, в районе стадиона им. Ленина. Выход на спортивный объект — со стороны улицы Веселой. Протяженность трассы составляет 2,5 км.



В этом году открыта новая трасса протяженностью 1,8 км в районе Лужков (ул. Яблочная).



Также к услугам любителей лыж давно проторенная трасса протяженностью 5 км в Медведевском лесу.



Любителей коньков приглашает каток на площади им. В.И. Ленина. Время его работы - с 10.00 до 21.00. Прокат коньков — с 14.00.



Бесплатные катки залиты также во всех районах областного центра.





Железнодорожный район



- Хоккейный корт (ул. Советская, 29)

- Хоккейный корт (ул. Привокзальная , 8)

- Ледовая площадка (ул. Абрамова и Соколова,76)

- Ледовая площадка (ул. Лесная, 9)



Заводской район



- Ледовая площадка для массового катания (ул. Кромская, 10 а)

- «Крытая ледовая арена «Мегалед» (Кромское шоссе, 4)

- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 192)

- Хоккейный корт (Шпагатный пер., 4)

- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 252)

- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 312)

- Хоккейный корт (ул. Розы Люксембург, 54)

- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 288)

- Хоккейный корт ул. Емлютина,2)

- Ледовая площадка (ул. Автовокзальная, 34)

- Ледовая площадка (ул. Васильевская, 151)

- Ледовая площадка (ул. Энгельса, 90)

- Ледовая площадка (ул. Гагарина, 35 а)

- Хоккейный корт (ул. Маяковского, 55)

- Ледовая площадка (ул. Черкасская, 81)

- Ледовая площадка для массового катания (ул.Зеленина,4)



Советский район



- Ледовая площадка (ул. Горького, 93)

- Хоккейный корт (ул. Трудовых резервов, 32)

- Ледовая площадка (ул. Пожарная, 52)

- Ледовая площадка для массового катания (Наугорское шоссе, 82)

- Лыжная трасса (Парк Победы)



Северный район



- Хоккейный корт (ул. Маринченко, 9б)

- Хоккейный корт (ул. Бурова, 30)

- Хоккейный корт (Московское шоссе, 163)

- Хоккейный корт (Московское шоссе, 166)

- Хоккейный корт (ул. Кузнецова, 2)





Орловское Информбюро

23 февраля 2018 года







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