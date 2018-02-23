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пятница
23.02.2018
13:44:07
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Чем заняться в Орле на длинных выходных?Любителей активного отдыха ждут лыжные трассы и катки
Три лыжные трассы подготовлены в парке Победы, в районе стадиона им. Ленина. Выход на спортивный объект — со стороны улицы Веселой. Протяженность трассы составляет 2,5 км.
В этом году открыта новая трасса протяженностью 1,8 км в районе Лужков (ул. Яблочная).
Также к услугам любителей лыж давно проторенная трасса протяженностью 5 км в Медведевском лесу.
Любителей коньков приглашает каток на площади им. В.И. Ленина. Время его работы - с 10.00 до 21.00. Прокат коньков — с 14.00.
Бесплатные катки залиты также во всех районах областного центра.
Железнодорожный район
- Хоккейный корт (ул. Советская, 29)
- Хоккейный корт (ул. Привокзальная , 8)
- Ледовая площадка (ул. Абрамова и Соколова,76)
- Ледовая площадка (ул. Лесная, 9)
Заводской район
- Ледовая площадка для массового катания (ул. Кромская, 10 а)
- «Крытая ледовая арена «Мегалед» (Кромское шоссе, 4)
- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 192)
- Хоккейный корт (Шпагатный пер., 4)
- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 252)
- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 312)
- Хоккейный корт (ул. Розы Люксембург, 54)
- Хоккейный корт (ул. Комсомольская, 288)
- Хоккейный корт ул. Емлютина,2)
- Ледовая площадка (ул. Автовокзальная, 34)
- Ледовая площадка (ул. Васильевская, 151)
- Ледовая площадка (ул. Энгельса, 90)
- Ледовая площадка (ул. Гагарина, 35 а)
- Хоккейный корт (ул. Маяковского, 55)
- Ледовая площадка (ул. Черкасская, 81)
- Ледовая площадка для массового катания (ул.Зеленина,4)
Советский район
- Ледовая площадка (ул. Горького, 93)
- Хоккейный корт (ул. Трудовых резервов, 32)
- Ледовая площадка (ул. Пожарная, 52)
- Ледовая площадка для массового катания (Наугорское шоссе, 82)
- Лыжная трасса (Парк Победы)
Северный район
- Хоккейный корт (ул. Маринченко, 9б)
- Хоккейный корт (ул. Бурова, 30)
- Хоккейный корт (Московское шоссе, 163)
- Хоккейный корт (Московское шоссе, 166)
- Хоккейный корт (ул. Кузнецова, 2)
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