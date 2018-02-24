Новости версия для печати 1 марта заканчивается «дачная амнистия» Об этом напоминает Росреестр. Это упрощенная процедура для регистрации прав на индивидуальные жилые дома.



Владельцам шести соток, на которых возведен жилой дом, необходимо до 1 марта подать заявление в Росреестр о регистрации права собственности. В этом случае получать разрешение на ввод дома в эксплуатацию не нужно. А вот после 1 марта процедура усложнится.



Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр, при личном обращении в МФЦ, в электронном виде (с помощью сайта Росреестра) или направить по почте.





Надежда Невматулина

24 февраля 2018 года







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