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суббота
24.02.2018
15:10:34
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«Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре: традиции и современность»Выставка под таким названием откроется 25 февраля в 14 часов в областной библиотеке им. Бунина.
Организаторы проекта собрали более сотни уникальных современных работ в технике рейзеле. Это творчество мастеров из России, Белоруссии, Украины, Израиля и стран Балтии.
Как рассказала зав. отделом документов на иностранных языках областной библиотеки им. Бунина, Марина Дворнова, выставка проводится общественной организацией «Региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области». На открытии будет проведен мастер-класс. Организаторы привезут специальное оборудование, и каждый желающий сможет попробовать вырезать бумажное кружево самостоятельно.
Там же пройдет и выставка кукол в национальных костюмах народов России.
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