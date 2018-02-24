Новости версия для печати «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре: традиции и современность» Выставка под таким названием откроется 25 февраля в 14 часов в областной библиотеке им. Бунина.



Организаторы проекта собрали более сотни уникальных современных работ в технике рейзеле. Это творчество мастеров из России, Белоруссии, Украины, Израиля и стран Балтии.



Как рассказала зав. отделом документов на иностранных языках областной библиотеки им. Бунина, Марина Дворнова, выставка проводится общественной организацией «Региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области». На открытии будет проведен мастер-класс. Организаторы привезут специальное оборудование, и каждый желающий сможет попробовать вырезать бумажное кружево самостоятельно.



Там же пройдет и выставка кукол в национальных костюмах народов России.





Татьяна Тимохина

24 февраля 2018 года







На главную страницу





