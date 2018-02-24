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суббота
24.02.2018
15:10:06
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Любителей рыбалки приглашают на турнир «Два крючка»Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества.
Турнир «Два крючка» состоится 25 февраля на озере Светлая жизнь.
Регистрация участников начнется с 7.00, затем состоится жеребьевка. Соревноваться рыболовы будут в течение трех часов, с 9.00 до 12.00.
С 12.00 до 13.00 будут проходить взвешивание улова и подведение итогов. Торжественное построение и награждение победителей начнется в 13.00.
Победителя определят по наибольшему весу пойманной рыбы. При равном весе жюри будет учитывать количество пойманной рыбы.
По итогам турнира будут награждены участники, занявшие три первых места. Также рыбаки получат специальные призы за самую крупную рыбу и первую пойманную рыбу.
Как сообщает сайт городской администрации, для участников и болельщиков будет работать полевая кухня. Каждый сможет отведать наваристой ухи, выпить горячего чая и погреться в морозную погоду в теплом шатре.
Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям в сопровождении родителей или других взрослых представителей.
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