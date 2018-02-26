Новости версия для печати В Орле пройдет Открытое первенство города по плаванию Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах.



Программ и дистанций – тоже несколько. Это плавание вольным стилем на 100 метров, брассом на 100 метров, на спине – тоже на 100 метров и комплексное плавание на ту же дистанцию. Организаторы подчеркивают: каждый участник может выступить не более чем в двух видах программы.



Открытое первенство Орла по плаванию пройдет 28 февраля в спорткомплексе «Северная лагуна» на ул. Блынского. Начало в 15 часов.





Надежда Невматулина

26 февраля 2018 года







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