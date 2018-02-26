Новости версия для печати Помочь защитникам Бывает, что защитникам Отечества и самим нужна защита и поддержка. Тогда на помощь им приходит команда женщин, для которых помогать – это не работа, а смысл жизни. Наш корреспондент Анна Вайсергисер провела предпраздничный день в Совете солдатских матерей.



Их враг - вымогательства, неуставные отношения, и коррупция в армии. Они следят за тем, чтоб ребят с тяжелыми заболеваниями не забирали служить. И если раньше военные части для этих женщин были закрыты, то сегодня для «Совета солдатских матерей» зеленая дорога.

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «На днях позвонила мать по телефону горячей линии и сказала, что сын второй день стоит в наряде на полигоне, с ребятами-сослуживцами, и их не кормят. Я тут же позвонила командиру части, еду им привезли. И после этого случая ни разу не было такого, чтобы ребят не кормили». Это команда, добрых, милых, женщин, но в любую минуту готовых вступить в бой. И им удается спасать жизни и вскрывать факты, которые тщательно скрывались. Так, дело Евгения Кононова – продолжается. В Совете солдатских матерей говорят: истинную причину смерти солдата установят, для этого готовят документы для проведения новой независимой судмедэкспертизы. И виновные в подлоге документов обязательно будут наказаны. Болеют душой здесь за каждого солдата.

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Самый первый суд у нас был по делу призывника, который вернулся с туберкулезом. С матери запросили большие деньги за лечение. Мы подали в суд и пролечили его бесплатно. И этот парень потом женился, пригласил нас на свадьбу, у него родилась дочка». Когда в трубке слышат тревожный голос матери, тут же выезжают на место. География обширна от Мурманска до Крыма, все точки, где уже были, отмечены на карте. Все кто приходит сюда, знакомятся с Валентиной Николаевной, она объясняет призывникам их права и обязанности.

Валентина Свиридова, эксперт по работе с призывниками Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Ошибки, которые допускают призывники, впоследствии военнослужащие, только от того, что они не знают законов – как их исполнять, и как ими пользоваться». Как говорит сама Валентина Карман, приходят к ним со слезами на глазах, уходят с надеждой. Она сама когда-то сюда заглянула, просила о помощи, спасала брата - помогли, вот и осталась. Поэтому, как никто другой знает, что своими силами сложно достучаться до воинской части, а Совету солдатских матерей это удается. Валентина Карман, заместитель председателя Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Когда это не смерть, это не критично, то из любой ситуации есть выход, и мы постараемся сделать все возможное». За здоровьем призывников следит Ольга Степановна Тыдрик. Она рядом с ними и в военкомате во время призывной. Говорит - все больше появляется ребят, которые скрывают свои заболевания, чтобы пойти в армию.

Ольга Тыдрик, эксперт по медицинским вопросам Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Очень мне не нравятся маменькины сынки. Их немного, но они так капризничают, чего-то не хотят – с ними тоже приходится работать, там же, на призывном пункте, разговаривать и принимать то или иное решение, иногда приходится и с мамой работать. Защищать их и помогать им, может это прозвучит высокопарно, но я считаю, что это необходимо. Это наши дети. Чужих детей не бывает». За последние 10 лет работы Совета они, в прямом смысле, спасли больше двух тысяч человек. А сколько решилось проблем - не подсчитать. И на вопрос, что такое счастье здесь отвечают просто: когда больных удается комиссовать, когда мальчишки возвращаются домой живые и здоровые.









Анна Вайсергисер

26 февраля 2018 года







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