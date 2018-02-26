Новости версия для печати Вопросами благоустройства Орла, создания комфортной городской среды и оперативным решением проблемных ситуаций займется новая расширенная рабочая группа В рабочую группу войдут как представители города, так и области, это будут совместный орган взаимодействия. Такое решение было принято на сессии Горсовета. Впервые она прошла с участием нового главы региона.



Проблем в областном центре много, но они все решаемы. Пора переходить от рекомендаций к конкретным шагам. Как выстроить единый системный подход к взаимодействию между городом и областью? Об этом на сессии Горсовета говорил с депутатами глава региона Андрей Клычков.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Всем ясно, что предстоит решать крупные задачи по развитию и благоустройству, и в то же время от тех же архитекторов я услышал немало претензий к власти, поэтому вместе с депутатами нам нужно сформировать общий единый подход к перспективному развитию областного центра. Но даже это заседание Городского Совета показывает, что проблемные вопросы озвучиваются депутатами, вносятся в план обсуждения, в план работы и это, безусловно, очень отрадно». Среди основных проблем – транспорт, ЖКХ, вывоз мусора и уборка территорий, городское освещение, переселение из аварийного жилья и состояние муниципальных предприятий. Яркие примеры - «Зеленстрой» и «Спецавтобаза». Их удалось спасти с помощью субсидий из областного бюджета, а вот ситуация с ПАТП-1 пока в подвешенном состоянии. Отдельной строкой в проблемном списке стоят обманутые дольщики. Это более 500 человек.

Андрей Клычков: «Это - избиратели, поэтому сегодня мы вместе должны отстаивать их права. Считаю также, что нашей общей задачей является противодействие коррупции. Нам предстоит наводить жесткий порядок и усиливать контроль в таких сферах как закупки для государственных и муниципальных нужд, распоряжение государственным и муниципальным имуществом, работа государственных и муниципальных унитарных предприятий, эффективность расходов внебюджетных средств и исполнение подрядчиками всех условий контрактов». Чтобы оперативно и конструктивно решить вопросы, не доводя их до критической фазы, председатель Горсовета Василий Новиков предложил создать совместную рабочую группу. Предложение было тут же поддержано



На сессии городские депутаты утвердили и два новых назначения. Так вопросами городского хозяйства и транспорта теперь будет ведать Николай Ванифатов, а руководителем аппарата главы администрации Орла стала Ирина Провалёнкова. Обсудили депутаты и ситуацию с ПАТП-1. На сегодняшний день уже выплачена заработная плата и положенная компенсация по увольнению. На повестке стоит вопрос по выводу предприятия из кризиса.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Предложен и рассмотрен план действий, основой которого является погашение сформировавшейся задолженности в полном объеме. Одним из мероприятий по финансированию процедуры восстановления деятельности предприятия, является включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества, не обремененного правами третьих лиц. По предварительным оценкам стоимость имущественного комплекса предприятия превышает величину общей задолженности предприятия». Олег Минкин также отметил, что администрация готова обсуждать с депутатами Горсовета план действий по выводу предприятия из сложившейся ситуации и рассчитывает на поддержку народных избранников.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы ни в коем случае не бросаем этот вопрос на самотек, а планово работаем над тем, чтобы предприятие спасти. К сожалению, у нас сегодня не только МУП «ПАТП-1» находится в сложном финансово-экономическом состоянии. Было проведено совещание с руководителями всех МУПов. Если посмотреть детально, то многие из них заслуживают внимания и принятия оперативных решений для того, чтобы в перспективе нам не получить примерно такую же ситуацию». Кроме того, на минувшей сессии Горсовета были внесены изменения в бюджет, в правила землепользования и застройки городского округа. Депутаты разрешили передать в безвозмездное пользование муниципальное имущество на улице Салтыкова-Щедрина для центра «Десантник» и на улице Гагарина – для отделения «Почты России», которое хотели закрыть из-за нерентабельности.





Оксана Гранн

26 февраля 2018 года







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