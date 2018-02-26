Вопросами благоустройства Орла, создания комфортной городской среды и оперативным решением проблемных ситуаций займется новая расширенная рабочая группа

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Вопросами благоустройства Орла, создания комфортной городской среды и оперативным решением проблемных ситуаций займется новая расширенная рабочая группаВ рабочую группу войдут как представители города, так и области, это будут совместный орган взаимодействия. Такое решение было принято на сессии Горсовета. Впервые она прошла с участием нового главы региона.
Проблем в областном центре много, но они все решаемы. Пора переходить от рекомендаций к конкретным шагам. Как выстроить единый системный подход к взаимодействию между городом и областью? Об этом на сессии Горсовета говорил с депутатами глава региона Андрей Клычков.
Среди основных проблем – транспорт, ЖКХ, вывоз мусора и уборка территорий, городское освещение, переселение из аварийного жилья и состояние муниципальных предприятий. Яркие примеры - «Зеленстрой» и «Спецавтобаза». Их удалось спасти с помощью субсидий из областного бюджета, а вот ситуация с ПАТП-1 пока в подвешенном состоянии. Отдельной строкой в проблемном списке стоят обманутые дольщики. Это более 500 человек.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Всем ясно, что предстоит решать крупные задачи по развитию и благоустройству, и в то же время от тех же архитекторов я услышал немало претензий к власти, поэтому вместе с депутатами нам нужно сформировать общий единый подход к перспективному развитию областного центра. Но даже это заседание Городского Совета показывает, что проблемные вопросы озвучиваются депутатами, вносятся в план обсуждения, в план работы и это, безусловно, очень отрадно».
Чтобы оперативно и конструктивно решить вопросы, не доводя их до критической фазы, председатель Горсовета Василий Новиков предложил создать совместную рабочую группу. Предложение было тут же поддержано
Андрей Клычков: «Это - избиратели, поэтому сегодня мы вместе должны отстаивать их права. Считаю также, что нашей общей задачей является противодействие коррупции. Нам предстоит наводить жесткий порядок и усиливать контроль в таких сферах как закупки для государственных и муниципальных нужд, распоряжение государственным и муниципальным имуществом, работа государственных и муниципальных унитарных предприятий, эффективность расходов внебюджетных средств и исполнение подрядчиками всех условий контрактов».
На сессии городские депутаты утвердили и два новых назначения. Так вопросами городского хозяйства и транспорта теперь будет ведать Николай Ванифатов, а руководителем аппарата главы администрации Орла стала Ирина Провалёнкова. Обсудили депутаты и ситуацию с ПАТП-1. На сегодняшний день уже выплачена заработная плата и положенная компенсация по увольнению. На повестке стоит вопрос по выводу предприятия из кризиса.
Олег Минкин также отметил, что администрация готова обсуждать с депутатами Горсовета план действий по выводу предприятия из сложившейся ситуации и рассчитывает на поддержку народных избранников.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Предложен и рассмотрен план действий, основой которого является погашение сформировавшейся задолженности в полном объеме. Одним из мероприятий по финансированию процедуры восстановления деятельности предприятия, является включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества, не обремененного правами третьих лиц. По предварительным оценкам стоимость имущественного комплекса предприятия превышает величину общей задолженности предприятия».
Кроме того, на минувшей сессии Горсовета были внесены изменения в бюджет, в правила землепользования и застройки городского округа. Депутаты разрешили передать в безвозмездное пользование муниципальное имущество на улице Салтыкова-Щедрина для центра «Десантник» и на улице Гагарина – для отделения «Почты России», которое хотели закрыть из-за нерентабельности.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы ни в коем случае не бросаем этот вопрос на самотек, а планово работаем над тем, чтобы предприятие спасти. К сожалению, у нас сегодня не только МУП «ПАТП-1» находится в сложном финансово-экономическом состоянии. Было проведено совещание с руководителями всех МУПов. Если посмотреть детально, то многие из них заслуживают внимания и принятия оперативных решений для того, чтобы в перспективе нам не получить примерно такую же ситуацию».