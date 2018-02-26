Новости версия для печати Орловские железнодорожники отметили День защитника Отечества в своей «фирменной манере» – спортом и позитивом Весёлые старты, концерт и награждение отличившихся сотрудников Орловско-Курского региона Московской железной дороги прошли в стенах Дома Культуры железнодорожников.



Без их работы и поддержки защитить Отечество будет практически невозможно, поэтому 23 февраля для российских железнодорожников в некотором роде профессиональный праздник. В Великую Отечественную войну от них требовалась быстрая и бесперебойная доставка на фронт войск, боевой техники и продовольствия. Сегодня им принадлежит первостепенная роль в процессе осуществления перевозок. А самое главное – здесь чтут традиции, заложенные первыми железнодорожниками.



Железную волю труженики стальных магистралей проявляют каждый день – и будний, и выходной. Именно поэтому даже День защитника Отечества они отмечают соревнованиями, хотя и шуточными. Весёлые старты собрали 9 команд структурных подразделений орловского железнодорожного узла. Но этим праздник не ограничится.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Железная дорога работает у нас в круглосуточном режиме, и зачастую работники не имеют физической возможности участвовать в подобных мероприятиях. Поэтому мы организуем праздничные коротенькие программы на рабочих местах, тем самым заряжая их праздничным настроением». На праздничном мероприятии были отмечены и лучшие работники Орловско-Курского региона Московской железной дороги. За добросовестный труд они получили грамоты и благодарственные письма от руководства.









Антон Киселёв

26 февраля 2018 года







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