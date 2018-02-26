Новости версия для печати В Орле в рамках Ночной хоккейной лиги прошла финальная встреча на льду Играли победители - «Метеоры» против «Ливгидромаша».



Региональный этап завершился. Кубок завоевали «Метеоры». Уже в мае они поедут в Сочи, и там поборются за звание лучших на Всероссийском хоккейном фестивале среди любительских команд. Дмитрий Бутусов, игрок команды «Метеор»: «Если начинается сезон какими-то рваными результатами, то к концу сезона подтягиваются все команды. И надо отдать должное нашим соперникам - нет возможности тренироваться регулярно, ежедневно. Льда у них гораздо меньше, но, я надеюсь, мы это исправим. Будем работать, чтобы развивалась инфраструктура, чтобы все районы были равными». Как правило, в Ночной хоккейной лиге играют те, кому уже за 40, но тяга к спорту не пропала. После работы несколько раз в неделю они собираются на катке. На этот раз, кстати, отметили и лучшего болельщика. Он не пропустил ни одной игры и теперь сможет смотреть хоккей по новому телевизору.





Анна Вайсергисер

26 февраля 2018 года







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