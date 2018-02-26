Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Хороша зарплата – вовремя. Орловские следователи еще раз напомнили работодателям, что задержка выплат – уголовное преступление. - Опасная травка… За сбор и хранение дикорастущей конопли на подростка завели дело. - Ножницы, бумага… Как создаются произведения искусства? - Орловский горячий лед! В Ночной хоккейной лиге определился победитель.

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Вести-Орёл

26 февраля 2018 года







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