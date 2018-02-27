Новости версия для печати Следственный комитет объявил войну работодателям, задерживающим зарплату своему персоналу В Орловской области возбуждены и расследуются десятки уголовных дел. При этом следователи стремятся не только привлечь к ответственности виновных, но и понудить их выплатить долги работникам.



Сейчас территория ООО «Агрострой» в поселке Нарышкино выглядит заброшенной, хотя еще недавно здесь кипела жизнь.



Три с половиной - четыре тысячи кубов бетона выдавало предприятие в свои лучшие времена, и почему оно пришло в упадок, рабочие до сих пор не в курсе. Однако следователи считают: это вовсе не повод не выплачивать людям зарплату.



На этот раз сотрудники СКР прибыли, чтобы опечатать контору предприятия. Следователи уверены: крах производства сопровождался аферой.

Павел Ермаков, руководитель Урицкого МСО СУ СК РФ по Орловской области: «По состоянию на сентябрь 2016 года в ООО «Агрострой» свою деятельность осуществляло 23 работника, задолженность по заработной плате перед которыми начала образовываться после увольнения генерального директора в сентябре 2016 года. На протяжении длительного времени должность гендиректора общества осталась вакантной, фактическое управление осуществлял его единоличный учредитель с сентября 2016 года по май 2017 года, который в целях избежания уголовной ответственности за невыплату заработной платы сотрудникам не вступал в должность генерального директора ООО «Агрострой». Образовалась задолженность в общей сумме 1 млн. 200 тысяч рублей. Каких либо мер со стороны собственника ООО «Агрострой» по погашению задолженности по заработной плате не предпринималось». Следователи выяснили: с сентября 16-го по сентябрь 17-го года завод непрерывно работал и торговал, а вот зарплату работникам уже платил урывками.



Следствие продолжает работать с подозреваемым, но первостепенной задачей считает восстановление нарушенных прав работников.

Павел Ермаков, руководитель Урицкого МСО СУ СК РФ по Орловской области: «На имущество гендиректора наложен арест на сумму свыше семи миллионов рублей, проведены обыски по месту фактического нахождения организации». Абсурдная ситуация с зарплатами сложилась на предприятии «Орелгеология» в Орловском районе. Там гендиректор, выдав ОАО заем из своего кармана, решил вернуть его, во что бы то ни стало, оставив кассу без копейки. Дело возбудили в октябре 17-го. Игорь Булгаков, руководитель Орловского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «Денежные средства на предприятии в этот период были, но гендиректор вместо того, чтобы выплачивать заработную плату возвращал зане выданные свои займы данному предприятию. На данный момент приняты все меры к возмещению ущерба гражданам, арестовано 12 единиц техники, выплачена заработная плата на сумму более миллиона рублей. Признано потерпевшими 27 работников». Взыскать оставшийся долг сотрудники СКР намерены до конца февраля.



Как это уже сделали следователи Советского района, вынудив недобросовестных работодателей рассчитаться с работниками ООО «Восход», которых уволили без гроша в декабре прошлого года.









Иван Суверин

26 февраля 2018 года







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