Новости версия для печати Аппаратное совещание в администрации Орловской области Китай, Армению и Казахстан в этом году посетят бизнес-миссии из Орла. Полмиллиона рублей штрафов заплатили в 2017 году образовательные учреждения региона. Роспотребнадзор отчитался о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке.



24 международных контракта заключили в 2017 году орловские экспортно-ориентированные предприятия. Достичь этого им удалось благодаря господдержке, а именно работе регионального центра поддержки экспорта. Там помогают бизнесменам выйти на переговоры с зарубежными компаниями, продвигать предложения, выходить со своей продукцией на международные выставки и даже разрабатывать сайты. А в этом году запланированы бизнес-миссии в Китай, Армению и Казахстан.

Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «Большое значение в экспорте начинают получать высокоинтеллектуальные продукты. Это возможности установки специального программного обеспечения в различных сферах, изготовление печатных плат, изготовление светодиодной продукции и программно-аппаратных комплексов». Активно наращивать темпы экспортного производства бизнесмены начнут только при наличии высококвалифицированных специалистов и высоком уровне общего развития компетенции в регионе. Это уже задача образовательных учреждений. Таких сегодня в регионе работает больше 900. Треть из них были проверены в прошлом году на наличии лицензий и соблюдения законодательства.

Татьяна Шевцова, член правительства Орловской области, руководитель Департамента образования Орловской области: «Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Протоколы были направлены на рассмотрение в суды различных инстанций. К административной ответственности в виде административного штрафа привлечении 11 юридических и должностных лиц». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В ходе рабочих поездок по районам неоднократно мы слышим нарекания на работу образовательных учреждений, на состояние зданий школ, спортивных залов. Есть вопросы по автобусам и школьным маршрутам. На эту сферу необходимо обратить особое внимание». Под особым контролем с осени прошлого года находится и санитарно-эпидемиологическая обстановка. 320 тысяч орловцев были вакцинированы от гриппа за это время. Каждым шестым стал ребёнок. Результаты: ни одно факта госпитализации с тяжёлой формой заболевания не зарегистрировано.

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В случае всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ у нас имеется 279 действующих коек на базе восьми лечебных учреждений. Кроме того, мы готовы развернуть на базе 27 лечебных учреждений более 780 коек». Медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием. С лекарственными препаратами, в случае эпидемии, заверил Александр Румянцев, тоже проблем не возникнет.





Антон Киселёв

26 февраля 2018 года







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