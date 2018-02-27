Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
27.02.2018
4:43:44
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Аппаратное совещание в администрации Орловской области

Китай, Армению и Казахстан в этом году посетят бизнес-миссии из Орла. Полмиллиона рублей штрафов заплатили в 2017 году образовательные учреждения региона. Роспотребнадзор отчитался о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке.

24 международных контракта заключили в 2017 году орловские экспортно-ориентированные предприятия. Достичь этого им удалось благодаря господдержке, а именно работе регионального центра поддержки экспорта. Там помогают бизнесменам выйти на переговоры с зарубежными компаниями, продвигать предложения, выходить со своей продукцией на международные выставки и даже разрабатывать сайты. А в этом году запланированы бизнес-миссии в Китай, Армению и Казахстан.
Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «Большое значение в экспорте начинают получать высокоинтеллектуальные продукты. Это возможности установки специального программного обеспечения в различных сферах, изготовление печатных плат, изготовление светодиодной продукции и программно-аппаратных комплексов».
Активно наращивать темпы экспортного производства бизнесмены начнут только при наличии высококвалифицированных специалистов и высоком уровне общего развития компетенции в регионе. Это уже задача образовательных учреждений. Таких сегодня в регионе работает больше 900. Треть из них были проверены в прошлом году на наличии лицензий и соблюдения законодательства.
Татьяна Шевцова, член правительства Орловской области, руководитель Департамента образования Орловской области: «Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Протоколы были направлены на рассмотрение в суды различных инстанций. К административной ответственности в виде административного штрафа привлечении 11 юридических и должностных лиц».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В ходе рабочих поездок по районам неоднократно мы слышим нарекания на работу образовательных учреждений, на состояние зданий школ, спортивных залов. Есть вопросы по автобусам и школьным маршрутам. На эту сферу необходимо обратить особое внимание».
Под особым контролем с осени прошлого года находится и санитарно-эпидемиологическая обстановка. 320 тысяч орловцев были вакцинированы от гриппа за это время. Каждым шестым стал ребёнок. Результаты: ни одно факта госпитализации с тяжёлой формой заболевания не зарегистрировано.
Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В случае всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ у нас имеется 279 действующих коек на базе восьми лечебных учреждений. Кроме того, мы готовы развернуть на базе 27 лечебных учреждений более 780 коек». 
Медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием. С лекарственными препаратами, в случае эпидемии, заверил Александр Румянцев, тоже проблем не возникнет.


Антон Киселёв
26 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта