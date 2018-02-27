Новости версия для печати Сегодня в Орловской области официально стартовала печать избирательных бюллетеней по выборам президента России Первые экземпляры смогли увидеть представители избирательной комиссии региона и Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии России, который приехал в Орле с рабочим визитом.



Людмила Маркина, председатель областной избирательной комиссии: «Общее количество избирательных бюллетеней, которое утвердил ЦИК России для Орловской области, составляет 639 908, согласно численности избирателей, которая была зарегистрирована на территории нашего региона по состоянию на 1 июля 2017 года». Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Бюллетени для КОИБов впервые печатаются на территории Орловской области. Это очень важно. Это новшество на этих выборах. 63 избирательных участка будут оснащены КОИБами-2017, и там вот эта 141 тысяча бюллетеней и будет использоваться».





Анна Боева

26 февраля 2018 года







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