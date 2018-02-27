Новости версия для печати Все участковые избирательные комиссии области будут оснащены компьютерами, генерирующими QR-код По этому показателю регион входит в число лидеров нашей страны. Об этом сегодня было сообщено на встрече врио губернатора области Андрея Клычкова с членом Центральной избирательной комиссии РФ Евгением Шевченко.



Как сообщает информационный портал Орловской области, на встрече говорили о том, что все усилия должны быть направлены на обеспечение прозрачности, открытости и легитимности предстоящих выборов. При Общественной палате Орловской области будет создан общественный штаб. Также в день голосования будет работать ситуационный центр, куда будет стекаться вся информация.





Татьяна Напольских

26 февраля 2018 года







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