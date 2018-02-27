Новости версия для печати В орловском областном выставочном центре художники приблизили весну Там расцвели пионы и одуванчики, розы и ромашки, лилии и сирень. Женский вернисаж в преддверии 8 Марта здесь проводят уже более 40 лет подряд. Живописные полотна, фотографии, прикладное искусство объединяет одно. Все авторы – женщины. Именно они открывают нам приближающуюся весну.



Все жанры, все стили, все цветы, все авторы - дамы. Уже никто и не помнит, кто стал родоначальником этой хорошей традиции – устраивать мартовскую выставку женщин-художников. Ей более 40 лет, а в выставочном центре она проводится уже в 23-й раз.

Вячеслав Лаврушин, директор областного выставочного центра: «Нет ни одной мрачной работы, они так видят мир – красивым, солнечным, ярким. Здесь огромное количество цветов. Они пишут то, что им хочется, то, на каких предметах отдыхает их душа, и они дарят нам свои эмоции». 167 картин, более 60 участниц. Весна любимое время не только у многих художников. Все ждут ее прихода с нетерпением, но только живописцы замечают ее самые первые приметы.

Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Холодные тени, ослепительный снег - для художника март, преддверие марта самое восхитительное, вдохновляющее время». Наравне с именитыми и маститыми, выставляется и молодежь, и непрофессиональные художники. Ирина Орлова в свое время закончила Санкт-Петербургское высшее художественно-промышленное училище. Рисует не часто, но с огромным удовольствием.

Ирина Орлова, художник: «Стараюсь совмещать реализм со своей жаждой к ярким пятнам, к заливкам, чтобы это было экспрессивно и, прежде всего, передавало какое-то настроение». От нежной акварели, и классического масла, до прикладного искусства, батика и валяния шерсти. Хотя в работах Светланы Ларочкиной шерсть от акварели не отличить. Фотографии фотохудожника и педагога Галины Кузнецовой пронизаны солнцем, работы дизайнера Лады Легоставевой невероятно воздушны и легки. Ольга Тучнина любит зимние, предвесенние пейзажи.

Ольга Тучнина, член Союза художников России: «Я очень люблю рисовать тургеневский бережок, старые деревья, наблюдать за людьми...» Весна. Букеты. Кролики и коты. Куда же женщинам без котиков? И в каждом рисунке - свет, любовь и нежность, которую могут нести в мир только женщины, и каждая работа напоминает о том, что совсем скоро начнется новая жизнь, расцветут розы, засияет солнце, появится новая сирень и... будет весна!









Эва Стасюлевич

26 февраля 2018 года







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