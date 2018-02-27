Новости версия для печати В Орле 23 февраля отметить 100-летие армии и флота вышли сторонники различных политических партий На улицах областного центра они организовали митинги.



Представители Компартии собрались в Советском районе Орла, чтобы еще раз вспомнить события февраля 1918 года.

Виктор Макаров, первый секретарь Советского районного отделения КПРФ г. Орла: «Мы должны помнить, что в любом случае обязаны поддерживать нашу армию. Как говорили в древности: кто не будет поддерживать свою армию, тот будет кормить чужую. И мы должны всегда с уважением относиться к нашим военным». А в Заводском районе города митинг организовали сторонники либерал-демократов. В сквере Ермолова они подготовили для орловцев праздничную программу. Подобные мероприятия в День защитника Отечества прошли не только в Орле, но и в других российских городах.

Роман Неверов, доверенное лицо кандидата на пост президента РФ В. Жириновского от партии ЛДПР: «Каждый год партия ЛДПР организует по всей России праздничные митинги, поздравляет защитников Отечества с праздником, чтобы люди почувствовали, что этот праздник достоин торжества».





Татьяна Напольских

26 февраля 2018 года







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