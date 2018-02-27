Новости версия для печати Сегодня Орел посетила Диана Гурцкая Диана Гурцкая - Заслуженная артистка Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства.



Диана Гурцкая подарила главе региона свой новый диск. Андрей Клычков пригласил певицу на празднование 75-й годовщины освобождения Орла и 200-летия Тургенева. В течение дня у певицы было много встреч. В том числе и с юными музыкантами.

Диана Гурцкая, Заслуженная артистка России, член Общественной Палаты РФ: «Детям нужно рассказывать о культуре, это важно для них. И тем более, они могут гордиться тем, что у нас есть в стране». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я здесь – человек новый, не многим более четырех месяцев работаю, но уже - под большим впечатлением от той культурной составляющей, которая есть в регионе. Здесь около 36 тысячи студентов вузов – только в городе Орле. Мы занимаем в ЦФО второе место по этому показателю после Москвы. У нас есть несколько театров, свои труппы, есть музыкальный колледж, в каждом районе есть свой вокально-инструментальный ансамбль и так далее». В рамках своего визита в Орел Диана Гурцкая встретилась с детьми с ограниченными возможностями здоровья в областном реабилитационном центре и провела мастер-класс в Орловском музыкальном колледже.





Татьяна Напольских

26 февраля 2018 года







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