Новости версия для печати Сегодня орловский предвыборный штаб Владимира Путина посетил Олег Газманов Артист встретился с волонтёрами и подарил им билеты на концерт, который пройдет сегодня вечером в Орле.



Доверенному лицу кандидата на пост президента рассказали о деятельности местного штаба. Волонтёры спрашивали Олега Газманова о творчестве и добровольчестве, говорили и о предстоящих выборах, и о патриотизме.

Олег Газманов, доверенное лицо кандидата на пост президента РФ В.Путина, народный артист РФ: «Это движение объединяет людей, у которых одна общая идея. Это время, когда люди – вместе, обмениваются мыслями о жизни, о стране, и это время – самое золотое будет. А если ты в одиночестве это время прожил, думая только о том, что носить и что поесть, это мелко все».





Надежда Невматулина

26 февраля 2018 года







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