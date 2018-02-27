Новости версия для печати В Орловской области восемь школ остаются закрытыми на карантин Занятия отменены в учебных заведениях Орла, Болховского, Орловского и Залегощенского районов.



По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен незначительно – почти на 12%. И отмечается стабилизация показателей заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По прогнозам синоптиков, до конца этой рабочей недели морозы в регионе продержатся. Температура превышает климатическую норму на 7-10 градусов.





Надежда Невматулина

27 февраля 2018 года







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