Новости версия для печати ЕГЭ для родителей Сегодня мамы и папы будущих выпускников сядут за парты и сдадут экзамен по русскому языку. Орёл присоединится к Всероссийской акции.



То, что ЕГЭ – это не страшный монстр, а очередной этап проверки знаний, родители смогут понять лично. Они не только смогут проверить свои знания по русскому языку, но и познакомиться с процедурой прохождения экзамена: от прохождения рамки металлодетектора до печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Организаторы акции отмечают, что такая форма работы с родителями помогает снять напряженность, показывает прозрачность и объективность проведения единого госэкзамена. В Орле «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет сегодня на базе лицея №40. Начало в 16 часов.





Надежда Невматулина

27 февраля 2018 года







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