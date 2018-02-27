ЕГЭ для родителей

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вторник
27.02.2018
17:02:55
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ЕГЭ для родителейСегодня мамы и папы будущих выпускников сядут за парты и сдадут экзамен по русскому языку. Орёл присоединится к Всероссийской акции.
То, что ЕГЭ – это не страшный монстр, а очередной этап проверки знаний, родители смогут понять лично. Они не только смогут проверить свои знания по русскому языку, но и познакомиться с процедурой прохождения экзамена: от прохождения рамки металлодетектора до печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Организаторы акции отмечают, что такая форма работы с родителями помогает снять напряженность, показывает прозрачность и объективность проведения единого госэкзамена. В Орле «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет сегодня на базе лицея №40. Начало в 16 часов.
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