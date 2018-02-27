Новости версия для печати С начала года на Орловщине заработала система 112 На единый номер службы спасения уже поступило около 30 тысяч звонков.



Большая часть вызовов пришлась на скорую помощь и полицию. Нередко орловцы жаловались и на проблемы в сфере ЖКХ: порывы в инженерных сетях. Напомним, система вызова экстренных оперативных служб в регионе уже прошла испытания и приемку. И с 1 января 2018 года работает в штатном режиме. Позвонить на номер службы спасения можно как со стационарного телефона, так и с мобильного на территории всей области.





Надежда Невматулина

27 февраля 2018 года







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