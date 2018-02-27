Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Станок запущен. Сегодня в Орле под присмотром члена ЦИК начали печатать бюллетени.



- Звезды – сошлись. Диана Гурцкая и Олег Газманов сегодня в Орле.



- Праздничный градус. В ожоговом отделении сейчас пять человек с обморожениями.



- Экзамен для родителей. Взрослые завтра напишут ЕГЭ.



- Задокументированное чудо. В Орел доставили уникальную икону.

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Вести-Орёл

26 февраля 2018 года







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