Новости версия для печати Мороз прибавил работы и спасателям, и медикам Несколько раз спасатели выезжали, чтобы отбуксировать застрявшие автомобили, в которых находились люди. В ожоговом отделении областной клинической больницы находятся 5 человек в тяжелом состоянии.



В ночь с воскресенья на понедельник, когда температура воздуха была близка к тридцатиградусной отметке, на трассе Крым-2 сломался пассажирский автобус. 10 человек ехали в Москву. Проезжающий мимо орловский патруль ГИБДД помог отбуксировать автобус к весовой платформе, а людей отправили попутным транспортом.



Несколько раз спасатели выезжали, чтобы отбуксировать застрявшие автомобили, в которых находились люди.



Увеличилось число пациентов и в ожоговом отделении областной клинической больницы. Сейчас там находится 5 человек – в тяжелом состоянии.

Михаил Шалаев, заведующий ожоговым отделением ООКБ: «В раннем периоде мы еще можем повлиять на степень тяжести, если в течение 18 часов пациент обратился к нам. И у нас уже было несколько случаев, когда благодаря ранней терапии мы могли помочь пациентам». Врачи еще раз напоминают, что при обморожении нужно немедленно обращаться в лечебное учреждение. Растирание и согревание обмороженных участков тела к добру не приведет. По сведениям метеослужбы, мороз еще продержится.





Татьяна Напольских

27 февраля 2018 года







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