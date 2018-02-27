Мороз прибавил работы и спасателям, и медикам

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Мороз прибавил работы и спасателям, и медикамНесколько раз спасатели выезжали, чтобы отбуксировать застрявшие автомобили, в которых находились люди. В ожоговом отделении областной клинической больницы находятся 5 человек в тяжелом состоянии.
В ночь с воскресенья на понедельник, когда температура воздуха была близка к тридцатиградусной отметке, на трассе Крым-2 сломался пассажирский автобус. 10 человек ехали в Москву. Проезжающий мимо орловский патруль ГИБДД помог отбуксировать автобус к весовой платформе, а людей отправили попутным транспортом.
Несколько раз спасатели выезжали, чтобы отбуксировать застрявшие автомобили, в которых находились люди.
Увеличилось число пациентов и в ожоговом отделении областной клинической больницы. Сейчас там находится 5 человек – в тяжелом состоянии.
Врачи еще раз напоминают, что при обморожении нужно немедленно обращаться в лечебное учреждение. Растирание и согревание обмороженных участков тела к добру не приведет. По сведениям метеослужбы, мороз еще продержится.
Михаил Шалаев, заведующий ожоговым отделением ООКБ: «В раннем периоде мы еще можем повлиять на степень тяжести, если в течение 18 часов пациент обратился к нам. И у нас уже было несколько случаев, когда благодаря ранней терапии мы могли помочь пациентам».