Новости версия для печати До выборов президента России остается меньше трех недель В это время идет масштабная проверка готовности регионов к прохождению самого ответственного этапа – работы участков и подсчета голосов. Вот и орловская региональная избирательная система подверглась такой ревизии.



За каждым членом ЦИК России закреплен ряд регионов. Евгений Шевченко оценку готовности Орловщины к выборам традиционно начал еще с вокзала - есть ли наглядная агитация о выборах-2018. Ее - достаточно. Члену ЦИК выпала и еще одна важная миссия – запустить в печать бюллетени для голосования. Это ответственное дело доверяют типографии «Труд». После того, как здание осмотрели кинологи, там была организована круглосуточная охрана.



Бюллетени в этом году будут двухцветные: темно-зеленая основа и черные буквы. Специальные листы уже ждут своего часа. До 3 марта почти 640 тысяч бюллетеней отпечатают под присмотром самых опытных мастеров.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «3 марта управление Спецсвязи, в соответствии с теми государственными контрактами, которые заключены ЦИК РФ, получит избирательные бюллетени в типографии «Труд» и доставят в территориальные избирательные комиссии». Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Бюллетени для КОИБов впервые печатаются на территории Орловской области. Это очень важно. Это новшество на этих выборах: 63 избирательных участка будут оснащены КОИБами-2017, и там вот эта 141 тысяча бюллетеней и будет использоваться». Детально о самых важных вопросах Евгений Шевченко поговорил с членами территориальных комиссии и общественниками. Увы, в некоторых регионах Центр неприятно удивили.

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Ни в коем случае чувашского варианта ни в одном субъекте Федерации быть не должно, когда некоторые главы муниципальных образований для того, чтобы была обеспечена хорошая явка, они людей, которые не ходят на выборы, взяли и открепили в другие субъекты РФ, прежде всего, в Москву». За организацией выборов будет пристально следить ЦИК. А в этом году по стране будет развернута и масштабная система видео-наблюдения. На участке номер 125 во дворце пионеров в Орле все смонтировано и уже работает.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «На территории Орловской области у нас оборудуется системой видеонаблюдения 246 объектов. Это 30 территориальных избирательных комиссий и 216 участковых избирательных комиссий». Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Общее количество избирателей, которые проголосуют под видеокамерами, это около 80% избирателей Орловской области. А что касается территориальных избирательных комиссий, то это вообще впервые, потому что оттуда информация идет в ГАС «Выборы». Камеры будут записывать не только изображение, но и звук. Результаты протоколов будут оглашаться дважды в прямом эфире. А данные с видеокамер будут храниться целый год.









Анна Боева, Анна Вайсергисер

27 февраля 2018 года







На главную страницу





