Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
27.02.2018
17:02:11
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

До выборов президента России остается меньше трех недель

В это время идет масштабная проверка готовности регионов к прохождению самого ответственного этапа – работы участков и подсчета голосов. Вот и орловская региональная избирательная система подверглась такой ревизии.

За каждым членом ЦИК России закреплен ряд регионов. Евгений Шевченко оценку готовности Орловщины к выборам традиционно начал еще с вокзала - есть ли наглядная агитация о выборах-2018. Ее - достаточно. Члену ЦИК выпала и еще одна важная миссия – запустить в печать бюллетени для голосования. Это ответственное дело доверяют типографии «Труд». После того, как здание осмотрели кинологи, там была организована круглосуточная охрана.

Бюллетени в этом году будут двухцветные: темно-зеленая основа и черные буквы. Специальные листы уже ждут своего часа. До 3 марта почти 640 тысяч бюллетеней отпечатают под присмотром самых опытных мастеров.
Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «3 марта управление Спецсвязи, в соответствии с теми государственными контрактами, которые заключены ЦИК РФ, получит избирательные бюллетени в типографии «Труд» и доставят в территориальные избирательные комиссии».
Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Бюллетени для КОИБов впервые печатаются на территории Орловской области. Это очень важно. Это новшество на этих выборах: 63 избирательных участка будут оснащены КОИБами-2017, и там вот эта 141 тысяча бюллетеней и будет использоваться».
Детально о самых важных вопросах Евгений Шевченко поговорил с членами территориальных комиссии и общественниками. Увы, в некоторых регионах Центр неприятно удивили.
Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Ни в коем случае чувашского варианта ни в одном субъекте Федерации быть не должно, когда некоторые главы муниципальных образований для того, чтобы была обеспечена хорошая явка, они людей, которые не ходят на выборы, взяли и открепили в другие субъекты РФ, прежде всего, в Москву».
За организацией выборов будет пристально следить ЦИК. А в этом году по стране будет развернута и масштабная система видео-наблюдения. На участке номер 125 во дворце пионеров в Орле все смонтировано и уже работает.
Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «На территории Орловской области у нас оборудуется системой видеонаблюдения 246 объектов. Это 30 территориальных избирательных комиссий и 216 участковых избирательных комиссий».
Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Общее количество избирателей, которые проголосуют под видеокамерами, это около 80% избирателей Орловской области. А что касается территориальных избирательных комиссий, то это вообще впервые, потому что оттуда информация идет в ГАС «Выборы».
Камеры будут записывать не только изображение, но и звук. Результаты протоколов будут оглашаться дважды в прямом эфире. А данные с видеокамер будут храниться целый год.




Анна Боева, Анна Вайсергисер
27 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта