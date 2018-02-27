Новости версия для печати В Орле прошел ежегодный съезд «Совета муниципальных образований Орловской области» Главы районов, городов и сельских поселений в очередной раз собрались вместе в круглом зале областной администрации.



На съезде «Совета муниципальных образований Орловской области» обсудили проблемы и подвели итоги совместной работы муниципалитетов и областной власти. Как отметил в своей речи глава региона необходимо создавать условия и стимул для работы малого и среднего бизнеса, для формирования сельскохозяйственных кооперативов. Но решать все накопившиеся проблемы следует всё же вместе, и с учетом пожеланий жителей районов.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «При всех сложностях муниципалитеты не останутся без поддержки региональной власти. С учетом значимости стабильного развития муниципалитетов уже в конце 2017 года были доведены лимиты, чтобы районы могли заранее могли спланировать свою работу в текущем году. Такую практику мы будем продолжать». Отчитались главы о проведенной на местах работе в прошлом году, наметили и перспективу на этот год. Дороги, коммуналка и здравоохранение – эти вопросы затронули отдельно. Также отметили, что их решение в муниципалитетах невозможно без поддержки и дополнительного финансирования.





Анна Вайсергисер

27 февраля 2018 года







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