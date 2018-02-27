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Орёл посетили известные во всей стране артисты – Диана Гурцкая и Олег Газманов

Они приехали в наш регион в рамках избирательной кампании кандидатов в президенты. Певица уже провела мастер-класс в Орловском музыкальном колледже. Олег Газманов, в свою очередь, встретился с волонтерами. А в выходные активисты политических партий организовали для орловцев митинги, посвященные Дню Защитника Отечества.

«Дети дождя» - так называют ребят, страдающих аутизмом. Но сегодня они - настоящие актёры. Волонтёры «Альтаира» написали для них постановку - о людях, о жизни, о необычных детях и их непростой судьбе. Главный гость - Диана Гурцкая - призналась, что ребята затронули её до глубины души.
Диана Гурцкая, Заслуженная артистка РФ, доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ В.Путина: «Сегодня есть этот Центр, сегодня мы говорим о доступной среде, говорим о много, что нам никогда не снилось. Сейчас мы достигли того, что мы – люди с инвалидностью – заявляем громко о себе».
Ребята пригласили известную певицу посетить Орёл и летом, в дни празднования 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева. К этой дате вместе с воспитанниками центра волонтёры готовят аудио-тактильный спектакль по картинам орловских художников, основанных на произведениях Ивана Сергеевича. Диана Гурцкая, в рамках визита, узнала и о планах волонтёров штаба Владимира Путина в Орле. Там же певица приняла в ряды волонтёров несколько новобранцев.

Спустя час орловский предвыборный штаб кандидата в президенты посетил Олег Газманов. Артист также встретился с волонтёрами. Говорили о патриотизме и предстоящих выборах. А после певец подарил ребятам билеты на вечерний концерт.
Олег Газманов, народный артист РФ, доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ В.Путина: «Это движение объединяет людей, у которых одна общая идея. Это время, когда люди – вместе, обмениваются мыслями о жизни, о стране, и это время – самое золотое будет. А если ты в одиночестве это время прожил, думая только о том, что носить и что поесть, это мелко все».
Акциями и митингами в минувшие выходные порадовали орловцев и представители других кандидатов в президенты. 23 февраля представители коммунистической партии собрались в Советском районе Орла, чтобы вспомнить события 1918 года. В тот же день в Заводском районе прошёл митинг, организованный либерал-демократами. В сквере Ермолова они провели для горожан небольшой концерт.

Совсем скоро доверенные лица начнут защищать своих кандидатов в дебатах, которые можно будет увидеть на каналах «Россия» и «Россия 24» в первой половине дня.




Юлия Сулим, Антон Киселев
27 февраля 2018 года

 


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