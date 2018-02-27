Новости версия для печати В Орловском районном суде состоялись прения по громкому делу бывшего начальника городского ОБЭП Павла Доброхвалова Соучастником по уголовному делу проходит его подчиненный Дмитрий Борисов.



Бывших полицейских обвиняют в покушении на мошенничество, их задержали при получении первой части четырехмиллионной взятки, которую, по версии следствия, предприимчивые офицеры запросили с орловского бизнесмена. В обмен на деньги предпринимателю обещали «спустить на тормозах» уголовное дело, затрагивающее его интересы. Прокурор запросил у суда шесть лет колонии общего режима для Доброхвалова, и на полгода меньше для его предполагаемого подельника.





Иван Суверин

27 февраля 2018 года







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