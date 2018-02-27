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вторник
27.02.2018
17:02:36
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«Следствием установлено»Так называется совместный телепроект ГТРК «Орел» и регионального Управления Следственного комитета. Громкие уголовные дела и резонансные расследования – в новой программе Ивана Суверина.
В ежемесячной передаче каждый последний вторник месяца мы будем рассказывать о неизвестных деталях самых нашумевших уголовных дел. Эксклюзивные интервью, редкие кадры оперативной съемки, комментарии экспертов и криминалистов – все это вы увидите в программе «Следствием установлено». В первом выпуске, который выйдет в эфир сегодня в 21:00 на канале «Россия 24», – «Дети на привязи».
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