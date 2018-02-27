Новости версия для печати «Следствием установлено» Так называется совместный телепроект ГТРК «Орел» и регионального Управления Следственного комитета. Громкие уголовные дела и резонансные расследования – в новой программе Ивана Суверина.



В ежемесячной передаче каждый последний вторник месяца мы будем рассказывать о неизвестных деталях самых нашумевших уголовных дел. Эксклюзивные интервью, редкие кадры оперативной съемки, комментарии экспертов и криминалистов – все это вы увидите в программе «Следствием установлено». В первом выпуске, который выйдет в эфир сегодня в 21:00 на канале «Россия 24», – «Дети на привязи».





Иван Суверин

27 февраля 2018 года







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