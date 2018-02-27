Проблему дефицита педагогических кадров нужно решать на федеральном уровне

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Проблему дефицита педагогических кадров нужно решать на федеральном уровнеНародные избранники Орловщины решили выдвинуть законодательную инициативу по созданию новой госпрограммы «Земский учитель». Её обсудят завтра на сессии Облсовета.
В Орловской области педагогов готовят три учебных заведения – опорный вуз, а также Болховский и Мезенский педколледжи. Ежегодно они выпускают 350 специалистов. Но далеко не все выпускники хотят работать в школе, тем более, если она находится не в городе. Причины на то, отметили депутаты, объективные – низкий уровень жизни на селе, неразвитая инфраструктура, небольшие зарплаты и отсутствие благоустроенного жилья. Новая программа увеличит меры соцподдержки, уверены народные избранники.
Также народные избранники утвердили конкурс на лучшую творческую работу, посвящённую 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Участвовать смогут жители региона от 14 до 23 лет. Победители получат Почётные грамоты Облсовета и денежное поощрение.
Олег Кошелев, зампред орловского Облсовета: «Это позволит молодым педагогам до 35 лет, прибывшим на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, в качестве материального стимулирования получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей для приобретения жилья».