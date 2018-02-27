Новости версия для печати Проблему дефицита педагогических кадров нужно решать на федеральном уровне Народные избранники Орловщины решили выдвинуть законодательную инициативу по созданию новой госпрограммы «Земский учитель». Её обсудят завтра на сессии Облсовета.



В Орловской области педагогов готовят три учебных заведения – опорный вуз, а также Болховский и Мезенский педколледжи. Ежегодно они выпускают 350 специалистов. Но далеко не все выпускники хотят работать в школе, тем более, если она находится не в городе. Причины на то, отметили депутаты, объективные – низкий уровень жизни на селе, неразвитая инфраструктура, небольшие зарплаты и отсутствие благоустроенного жилья. Новая программа увеличит меры соцподдержки, уверены народные избранники.

Олег Кошелев, зампред орловского Облсовета: «Это позволит молодым педагогам до 35 лет, прибывшим на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, в качестве материального стимулирования получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей для приобретения жилья». Также народные избранники утвердили конкурс на лучшую творческую работу, посвящённую 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Участвовать смогут жители региона от 14 до 23 лет. Победители получат Почётные грамоты Облсовета и денежное поощрение.





Антон Киселёв

27 февраля 2018 года







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