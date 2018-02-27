Новости версия для печати В Орле на Чемпионат ЦФО по шахматам среди женщин собралось рекордное количество участниц За последние 10 лет подобные соревнования в четвертый раз проходят на орловской земле.



Шахматисты сыграют девять туров по швейцарской системе. Ее особенность в том, что игроки встречаются с соперниками, равными по силе.

Андрей Лунёв, председатель Орловской шахматной федерации, главный судья соревнований: «На старт вышло 34 игрока. Еще никогда не играло больше 30 участниц. Приехали и два международных гроссмейстера, и 10 международных мастеров. Они поборются за путевку в высшую лигу Первенства России». Соревнования на этой неделе будут проходить ежедневно. Имена победителей станут известны в последний игровой день – 3 марта, тогда же состоится и награждение.





Анна Вайсергисер

27 февраля 2018 года







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