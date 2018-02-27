Новости версия для печати В минувшие сутки на территории Орловской области произошло 18 ДТП Один человек получил телесные повреждения, погибших нет.



Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 26 февраля в 20:10 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», следовал по автодороге Новосиль-Петушки, в районе 2 километра не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).



В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир (мужчина 1967г.р.), пострадавший от госпитализации отказался.





Татьяна Курбатова

27 февраля 2018 года







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