Новости версия для печати Водителю «Лады», устроившему в апреле прошлого года смертельное ДТП возле Лужковского кладбища, вынесен приговор Он получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении.



Нарушив очередность проезда на федеральной автодороге М-2, владелец «Жигулей» подставил правую сторону машины мотоциклу, едущему на большой скорости. При столкновении водитель «Хонды» погиб на месте, женщина-пассажир «Жигулей» была доставлена в реанимацию, где спасти ее врачам не удалось. Заводской районный суд признал водителя автомобиля виновником аварии и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Так же он не сможет управлять авто ещё в течение трёх лет.





Иван Суверин

27 февраля 2018 года







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