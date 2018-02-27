Новости версия для печати Время прибытия к месту возгорания - пять минут Такую задачу ставит себе добровольная пожарная дружина Корсунского мужского монастыря. Столь жесткие временные рамки имеют под собой весомые основания. Практически все строения здесь из дерева.



Еще 7 лет назад здесь, в Корсунской пустыни, было заброшенное пространство на 50 гектаров. Постепенно православные монахи и монахини начали обживать эти благословенные места. Так здесь обосновались две монастырские обители - женская и мужская. Первым появился храм Матери Божией Корсуньской. Он весь сделан из дерева, даже внутреннее убранство. Сейчас возводится еще один - малый храм, он тоже деревянный.



Сократить срок жизни храму может только огонь. Под такой же угрозой находятся здесь практически все строения: купель, сторожевая башня и даже монашеские кельи. Они построены из досок, стоят очень плотно друг к другу и отапливаются буржуйками. Достаточно одной искры, чтобы моментально возгорелось настоящее пламя. Счет будет идти на минуты. Поэтому и решили братья создать свою православную пожарную дружину.

Отец Александр, дьякон мужского монастыря князя Владимира: «Будет отработана система действий на разных объектах: на храме – одни действия, на келейных объектах – свои. По сути, все будут знать, что им делать, для этого будут проводиться занятия. Будет вестись дежурство каждый день». Инициативу поддержали в МЧС, и, более того, орловские спасатели взяли на себя техническое обеспечение добровольной православной дружины. Мотопомпу и спецснаряжение новому формированию уже доставили.

Отец Силуан (Фирсов), игумен мужского монастыря князя Владимира: «Мотопомпа будет установлена на прицеп с девятикубовой бочкой, который будет цепляться за трактор, и оттуда будет подаваться вода. Пока воду брать нам неоткуда. Водоем только начали строить, построим, в лучшем случае, через год-два». Сейчас в Корсуньской пустыне готовятся к освящению нового храма, но как только появятся первые свободные минутки, добровольные огнеборцы приступят к плановым тренировкам и будут молиться, чтобы они никогда не пригодились на практике.





Оксана Гранн

27 февраля 2018 года







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