Бывшим сотрудникам ПАТП-1 выплатили долги

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среда
28.02.2018
5:22:23
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Бывшим сотрудникам ПАТП-1 выплатили долгиГородские чиновники подготовили план вывода предприятия из банкротства. Об этом сегодня говорили на еженедельной планерке в мэрии.
На мартовской сессии Горсовета план вывода предприятия из банкротства представят на обсуждение депутатам.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла:
«Подготовлено предложение по включению муниципального имущества в план приватизации. Стоимость его сопоставима с размером просроченной задолженности ПАТП-1 перед кредиторами».
Что касается расчета, 86 уволенных сотрудников уже получили деньги, еще трое находятся на больничном. Как сообщили сегодня, с ними рассчитаются, как только больничные листы будут закрыты.
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