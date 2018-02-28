Новости версия для печати Бывшим сотрудникам ПАТП-1 выплатили долги Городские чиновники подготовили план вывода предприятия из банкротства. Об этом сегодня говорили на еженедельной планерке в мэрии.



На мартовской сессии Горсовета план вывода предприятия из банкротства представят на обсуждение депутатам.



Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла:



«Подготовлено предложение по включению муниципального имущества в план приватизации. Стоимость его сопоставима с размером просроченной задолженности ПАТП-1 перед кредиторами».



Что касается расчета, 86 уволенных сотрудников уже получили деньги, еще трое находятся на больничном. Как сообщили сегодня, с ними рассчитаются, как только больничные листы будут закрыты.





Анна Вайсергисер

27 февраля 2018 года







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