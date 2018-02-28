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Совещание в администрации города Орла

В почтовых ящиках жителей Орла опять появились квитанции. В них требуют замены и поверки водяных счетчиков. Сегодня на планерке в мэрии в очередной раз призвали орловцев быть внимательнее. Обсудили и вопрос с домом № 2 по улице Жилинской, и новое электронное табло.

Узнать заранее время приезда своей маршрутки можно теперь на 20-ти городских остановках, на них недавно появилось электронное табло. Задумка, конечно, хорошая, но главное, чтобы данные соответствовали действительности.

Чтобы пять обещанных минут ожидания, указанных на табло, не переросли в пятнадцать реальных, надо правильно настроить и вовремя обслуживать городское новшество. Об этом напомнил на планерке в мэрии глава исполнительной власти. Не меньше внимания требуют и квитанции, в которых навязывается услуга поверки или замены счетчиков, причем втридорога. Оплачивать счета и менять свои приборы учета в экстренном порядке - не стоит. Лучше – уточнить.
Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал»: «Действительно, все приоры учета имеют сроки поверки. Если по какой-то причине вы не знаете свой срок прибора учета, то обращайтесь в управляющие компании или в «Водоканал», в сервисный центр».
А вот своим подчиненным неторопливость Александр Муромский поставил «в укор». С вопросами, которые можно решать в «рабочем порядке», горожане идут к главе города на личный прием.

Подняли и вопрос содержания городских улиц. Поток жалоб на лед на тротуарах не уменьшается.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Деньги выделяются на обслуживание дорожной сети. «Спецавтобаза» занимается этим вопросом. Как мы контролируем – не знаю. Но люди, как ходили по тротуарам по льду, так и ходят. И, к сожалению, мы заставляем их сами ходить по клумбам, чтобы не упасть на тротуаре».
Заговорили и о доме № 2 по улице Жилинской. Ему срочно нужен капитальный ремонт. Собственники квартир должны принять решение о реконструкции. Но это только первый шаг, далее предстоит ответить на вопрос: где найти на это деньги?
Артем Левковский, глава администрации Советского района г. Орла: «Опять же жители должны сами решить, где взять деньги - из фонда капитального ремонта или они будут находить деньги где-то в другом месте».
Сейчас на счету дома чуть больше трех миллионов рублей.


Анна Вайсергисер
27 февраля 2018 года

 


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