Новости версия для печати Завтра в Орле включат сирены Жителей просят сохранять спокойствие. Это техническая проверка системы экстренного оповещения.



Пройдет проверка системы экстренного оповещения 1 марта с 11 до 13 часов. В это время в Орле и районных центрах зазвучат электросирены. В пресс-службе областного правительства пояснили, что включение сирен означает сигнал «Внимание всем!». В случае ЧП нужно немедленно подойти к ближайшему источнику информации (телевизору, радио, громкоговорителю) и следовать дальнейшим указаниям.





Надежда Невматулина

28 февраля 2018 года







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