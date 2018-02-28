Новости версия для печати В НКМЦ им. З. Круглой появится отделение трансфузиологии На его базе планируют создать собственное криохранилище.



Оно откроет перед орловскими медиками возможности для пересадки костного мозга. Планы озвучили на встрече с профессором центра имени Димы Рогачёва - Павлом Трахтманом. Орловские медики говорят: вопрос о появлении собственного отделения трансфузиологии назрел давно. Сегодня только отделению детской онкологии требуется около 170 доноров в год. А станция переливания крови не всегда может обеспечить НКМЦ необходимыми компонентами крови. Открытие нового отделения запланировано на июнь этого года. А разместится оно на первом этаже поликлиники – сообщают в НКМЦ.





Надежда Невматулина

28 февраля 2018 года







На главную страницу





