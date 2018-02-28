Фестиваль «Моя Россия» откроет новые молодые таланты

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среда
28.02.2018
17:40:52
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Фестиваль «Моя Россия» откроет новые молодые талантыОрловцев приглашают принять участие. Сегодня последний день приема заявок.
1 и 15 марта состоятся отборочные туры. «Моя Россия» - это открытый городской фестиваль. В Орле он проходит уже в пятый раз и каждый год собирает таланты. Исполнителям патриотических песен - от 14 до 35 лет, победителей и призёров определяют в двух номинациях «Соло» и «Ансамбль». Имена лучших этого года станут известны 5 апреля. Свое творчество ребята покажут на большом гала-концерте в орловском институте культуры. Чтобы стать участником, нужно поторопиться. Сегодня завершается прием документов.
Подать заявку на участие можно по адресу: ул. Ленина, д. 15, каб. 11, или на электронную почту: lena.petrovae@yandex.ru.
Копию заявки нужно отправить на адрес teatr.diagonal@gmail.com
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