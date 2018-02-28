Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Снова за парты. Родители на себе прочувствовали все «прелести» ЕГЭ.



- О выборах из детских уст. Школьники по-своему погружаются в серьезную тему.



- Им сверху видно все. Орловские пожарные на высоте.



- Каждому по дебатам. Уже завтра доверенные лица кандидатов в нашем эфире.



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Вести-Орёл

27 февраля 2018 года







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