Новости версия для печати ЕГЭ по-взрослому Вчера пунктуацию и орфографию вспоминали родители будущих выпускников. Всё как на настоящем экзамене: определенное время, бланки с заданиями и никаких шпаргалок и поблажек! Сегодня дети давали советы родителям и вместе с ними сели за парты. Такой тест на звания проходит в Орле уже второй год подряд.



Необычный экзамен прошел в орловском лицее № 40.



В руках только паспорт и ручка. Все гаджеты - вне закона. Взрослых предупредили сразу: поблажек не будет, независимо от должности. Вместе с родителями выпускников экзамен сдают и чиновники.

Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Когда мой сын сдавал ЕГЭ, это был первый год, когда ввели такой экзамен, и мы, родители, не в полной мере осознавали всю сложность и всю необходимость подготовки к этому экзамену». Сегодня же учеников к ЕГЭ готовить начинают за несколько лет. И кажется, родители, переживают больше, чем будущие выпускники.

Елена Цуканова, мама ученицы 11-го класса: «Скажу честно, я повторяла правила, я готовилась к сочинению. Думаю, что я справлюсь». Родители прошли всю процедуру - от переклички и рамки металлодетектора до инструктажа и заполнения бланков. Но на экзамен родители пришли не для того, чтобы получить оценку, а чтобы поставить её организаторам.

Софья Бакуткина, ученица 11-го класса: «Я пыталась как-то помочь маме, чтобы она не волновалась». Оксана Бакуткина, мама ученицы 11-го класса: «На самом деле, нет повода для волнения, потому что готовят детей педагоги в течение всего года, а родители их, конечно же, поддерживают». Бланки во все пункты проведения ЕГЭ поступают на дисках и печатаются на месте. Условия - максимально приближенные к реальным. Посторонних просят удалиться.

Татьяна Патова, начальник управления общего образования Департамента образования Орловской области: «Мы показываем родителям, что не стоит бояться Государственной итоговой аттестации. Дети занимаются, дети готовятся к ней. И, самое главное, это напряжение мы стараемся снять». Экзамен для родителей - упрощенный и ознакомительный. Полчаса вместо трех с половиной и всего восемь заданий. Результаты работ они получат уже сегодня. В 2018 году Единый госэкзамен напишут больше трех тысяч выпускников 11-х классов. Для них подготовят 27 пунктов сдачи ЕГЭ, 6 из них - в Орле.









Надежда Невматулина

28 февраля 2018 года







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