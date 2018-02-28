Новости версия для печати В орловском лицее-интернате подвели итоги большого социального проекта «Выбираем будущее» Меньше чем через три недели страна будет сдавать политический экзамен. Героям нашего следующего сюжета еще нет и 18-ти, и они не могут голосовать на самых важных выборах страны, но призвать других это сделать - у них получилось. Какую работу провели ребята, чтобы разбудить гражданскую активность электората узнала наш корреспондент.



Как проходят выборы, зачем они нужны и почему так важно придти и отдать свой голос за того, кому ты доверяешь свое будущее? Именно это стало главной темой выступления агитбригады учеников орловского лицея-интерната. «Мы с избирательным правом на «ты» - часть большого социального проекта «Выбираем будущее», который ребята разработали и подготовили под руководством своих преподавателей и воспитателей.



В инициативную группу вошли более 20 учеников лицея с 7 по 11 классы. Они придумывали логотипы для предстоящих выборов, писали речевки и девизы, но главным было задание разработать такое приглашение, чтобы даже у стойких скептиков отпали всякие сомненья и они пришли на избирательные участки.

Евгения Воротникова, зам. директора орловского лицея-интерната: «Дети – очень активные, и они удивились тому, что, оказывается, не все люди ходят на выборы. И они очень хотели принять участие в выборах президента, и поэтому их удивление вылилось в такой проект». Творческий потенциал, креативность мышления и мастерство исполнения инициативных ребят оценили не только представители избиркомов разных уровней, но глава региона.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Каждый из нас имеет право на свой выбор, и этот выбор должен быть реализован. И ребята показали пример многим взрослым, которые забывают в суете повседневной жизни о своем долге, который прописан и в Конституции и в законодательстве, именно как право для реализации». Свое отношение к выборам ребята выразили не только на сцене и в эпистолярном жанре, более 40 учеников лицея приняли участие в конкурсе рисунков. Лучшие получили награды и приглашения от Избиркома региона принять участие уже в областном творческом конкурсе.









Оксана Гранн

28 февраля 2018 года







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