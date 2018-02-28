Новости версия для печати Андрей Клычков провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Орловской области Александром Лабейкиным Рабочая встреча состоялась в администрации Орловской области 27 февраля. Уполномоченный по правам человека в Орловской области представил главе региона доклад о работе за 2017 год.



Нарушенные жилищные права, проблемы со сферой ЖКХ, оказание социальной помощи – с этими проблемами приходили орловцы к уполномоченному по правам человека. Всего за минувший год было 1306 подобных обращений.



На встрече говорили и о том, что нужно акцентировать внимание на вопросах оказания бесплатной юридической помощи, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 февраля 2018 года







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