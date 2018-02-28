Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
28.02.2018
17:40:42
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле прошли учения в одном из домов Железнодорожного района

Пожарные расчеты отработали свои действия на объекте повышенной этажности.

Такие дома, как новостройка в Речном переулке, в просторечье называют «свечками». За их высоту, а не за пожароопасность. На случай огненной беды дом оснащен по последнему слову. Система дымоудаления буквально сдувает с ног. Но всех проблем при возгорании она не решит. Особенно трудно огнеборцам придется, если очаг пожара возникнет на 9-м этаже или выше.
Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «По замыслу учений произошел пожар на 9-м этаже жилого дома, жители одной из квартир были заблокированы, соответственно отрезаны огнем от путей эвакуации».
Пока газодымозащитники добираются к терпящим бедствие по лестничным маршам и выводят их на свежий воздух, бойцы снаружи используют лестницу повышенной этажности. Таких автолестниц на Орловщине всего две: одна «служит» в орловском, другая в мценском пожарном гарнизоне. Для них на сегодня в области нет недосягаемых зданий.

Однако огнеборцы отмечают: с проездом спецтехники к месту ЧП могут быть проблемы. В данном случае, хотя двор и был запаркован автомобилями довольно плотно, водитель автолестницы смог провести громоздкую машину по узкому проходу.
Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Личному составу можно дать положительную оценку за те действия, которые они продемонстрировали».
Повышать боевое мастерство у пожарных в этом году есть особые причины. Как сообщил зам. начальника отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Орловской области Вадим Илюшечкин, уже зарегистрировано 86 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 85. На пожарах зарегистрирована гибель 13-ти человек, за аналогичный период прошлого года погибло 11 человек.


Иван Суверин
28 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта