Новости версия для печати В Орле прошли учения в одном из домов Железнодорожного района Пожарные расчеты отработали свои действия на объекте повышенной этажности.



Такие дома, как новостройка в Речном переулке, в просторечье называют «свечками». За их высоту, а не за пожароопасность. На случай огненной беды дом оснащен по последнему слову. Система дымоудаления буквально сдувает с ног. Но всех проблем при возгорании она не решит. Особенно трудно огнеборцам придется, если очаг пожара возникнет на 9-м этаже или выше.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «По замыслу учений произошел пожар на 9-м этаже жилого дома, жители одной из квартир были заблокированы, соответственно отрезаны огнем от путей эвакуации». Пока газодымозащитники добираются к терпящим бедствие по лестничным маршам и выводят их на свежий воздух, бойцы снаружи используют лестницу повышенной этажности. Таких автолестниц на Орловщине всего две: одна «служит» в орловском, другая в мценском пожарном гарнизоне. Для них на сегодня в области нет недосягаемых зданий.



Однако огнеборцы отмечают: с проездом спецтехники к месту ЧП могут быть проблемы. В данном случае, хотя двор и был запаркован автомобилями довольно плотно, водитель автолестницы смог провести громоздкую машину по узкому проходу.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Личному составу можно дать положительную оценку за те действия, которые они продемонстрировали». Повышать боевое мастерство у пожарных в этом году есть особые причины. Как сообщил зам. начальника отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Орловской области Вадим Илюшечкин, уже зарегистрировано 86 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 85. На пожарах зарегистрирована гибель 13-ти человек, за аналогичный период прошлого года погибло 11 человек.





Иван Суверин

28 февраля 2018 года







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